Миграция и наркотики привели Байдена в Мексику

Во время визита в Мексику президент США Джо Байден выразил стремление к более тесному сотрудничеству между двумя странами для борьбы с контрабандой наркотиков и рекордным уровнем нелегальной миграции в Соединенные Штаты.

В начале двухдневного визита в Мехико Байден встретился со своим мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

Главы государств в диалоге упомянули о партнерстве между своими странами, но также выявили различия.

Лопес Обрадор призвал положить конец «презрению к Латинской Америке».

Встреча двух президентов показала, что разногласия между ними до конца не урегулированы.

«Пришло время положить конец забвению, пренебрежению и презрению к Латинской Америке и Карибскому бассейну», — сказал Лопес Обрадор: «Президент Байден, вы держите ключ к открытию и существенному улучшению отношений между всеми странами Америки».

Президент Мексики выступил за большее экономическое сотрудничество и за «уважение различий и суверенитета».

Байден поддержал стремление к тесному сотрудничеству с Мексикой и другими странами региона во многих областях.

«Понятно, что мы сильнее и будем в большей безопасности, когда мы вместе», - сказал он.

Однако президент США также подчеркнул, что США уже очень много сделали для стран континента за последние годы и предоставили миллиарды средств. И взгляд должен быть направлен и на другие регионы мира.

Что касается сотрудничества с Мексикой, то вопрос миграции имеет для Байдена особое внутриполитическое значение.

Демократ уже давно находится под давлением из-за растущего числа незаконных пересечений границы.

Республиканцы обвиняют его в том, что он спровоцировал кризис своей более либеральной миграционной политикой.

В последнее время количество людей, въезжающих в страну нелегально, резко возросло: в период с октября 2021 года по октябрь 2022 года агентство по охране границ США зарегистрировало более двух миллионов попыток попасть из Мексики в США, что является рекордом.

Сегодня президенты проведут встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо на саммите Северной Америки.