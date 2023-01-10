Каждые 4,4 секунды в мире умирает молодой человек в возрасте до 24 лет

По данным Организации Объединенных Наций (ООН), слишком много молодых людей по-прежнему умирают в мире от неизлечимых болезней или травм, поскольку им не оказывается надлежащая медицинская помощь.

В 2021 году во всем мире умерли около пяти миллионов детей в возрасте до пяти лет, сообщила ООН во вторник. Еще 2,1 миллиона детей, подростков и молодых людей умерли в возрасте от 5 до 24 лет.

Это соответствует одной смерти в мире каждые 4,4 секунды.

«Доступ к качественному медицинскому обслуживанию остается вопросом жизни и смерти для детей во всем мире», — отмечают в ООН.

В период с 2000 по 2021 год был достигнут прогресс: смертность детей в возрасте до пяти лет снизилась на 50 процентов, людей в возрасте до 24 лет — на 36 процентов, а число мертворождений — на 35 процентов.

Тем не менее организация отмечает, что, если бы о матерях лучше заботились во время беременности и родов, а молодые люди имели доступ к хорошему медицинскому обслуживанию, большинства смертей можно было бы избежать.