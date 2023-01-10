По меньшей мере 35 человек погибли в ходе антиправительственных протестов в Перу

По меньшей мере 13 человек погибли в результате столкновений в Хулиаке на юге Перу после возобновившихся протестов с требованием досрочных выборов и освобождения бывшего президента Педро Кастильо.

Таким образом, число погибших в результате антиправительственных столкновений с силами безопасности достигло 35 человек.

Протесты начались в начале декабря после смещения и ареста Кастильо вскоре после того, как он попытался незаконно распустить Конгресс.

По меньшей мере 38 человек были ранены и доставлены в больницы Хулиаки, говорится в заявлении министерства здравоохранения. По данным офиса омбудсмена Перу, с начала столкновений пострадали более 5000 человек.

Протесты возобновились на прошлой неделе после рождественских каникул. Помимо досрочных выборов и освобождения Кастильо, протестующие требуют отставки нового президента Дины Болуарте, роспуска парламента и внесения изменений в конституцию.