НАТО и ЕС договорились, что будут тесно сотрудничать против России и Китая

Председатель Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен, председатель Совета ЕС Шарль Мишель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намеренв подписать декларацию, в которой содержится призыв к более тесному сотрудничеству.

В тексте документа идет речь о борьбе с современными вызовами безопасности региона. О том, как бороться с информационными манипуляциями и вмешательством из-за рубежа, а также последствия изменения климата для политики безопасности в качестве областей для расширения сотрудничества.

Глобальное потепление считается угрозой миру и безопасности, поскольку оно угрожает средствам к существованию миллионов людей. Результатом может стать увеличение числа гуманитарных катастроф, миграции, а также усиление конфликтов из-за таких ресурсов, как вода и земля.

По мере того, как угрозы и вызовы безопасности меняются с точки зрения их охвата и масштабов, сотрудничество будет выходить на новый уровень, говорится в тексте заявления.

Впервые в декларации о сотрудничестве ЕС-НАТО будут рассмотрены возможные угрозы со стороны Китая. В тексте говорится, что растущая уверенность Китая в себе и его политика создают проблемы, которые необходимо решать.

Тем не менее, война России против Украины упоминается как самая большая угроза безопасности. Это влияет на стабильность во всем мире и спровоцировало энергетический и продовольственный кризис, от которого пострадали миллиарды людей.

Заявление, которое должно быть подписано во вторник утром в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, основано на двух предыдущих совместных заявлениях от 2016 и 2018 годов.

В них, например, была достигнута договоренность об организации скоординированных учений и укреплении сотрудничества в сфере кибербезопасности.