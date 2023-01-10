Канада договорилась с США о покупке 88 истребителей F-35

Канада договорилась о покупке 88 истребителей F-35 с американской оборонной компанией Lockheed Martin и правительством США.

Цена контракта составляет 19 миллиардов канадских долларов (13,3 миллиарда евро), и это крупнейшая инвестиция в ВВС Канады за более чем 30 лет.

Поставка первых F-35 запланирована на 2026 год, сообщило в понедельник министерство обороны Канады.

За весь период программа будет стоить 70 миллиардов канадских долларов.