Канада договорилась с США о покупке 88 истребителей F-35
2023-01-10 07:35
Канада договорилась о покупке 88 истребителей F-35 с американской оборонной компанией Lockheed Martin и правительством США.
Цена контракта составляет 19 миллиардов канадских долларов (13,3 миллиарда евро), и это крупнейшая инвестиция в ВВС Канады за более чем 30 лет.
Поставка первых F-35 запланирована на 2026 год, сообщило в понедельник министерство обороны Канады.
За весь период программа будет стоить 70 миллиардов канадских долларов.
Опубликовано: Тарас Медведев