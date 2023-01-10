Поляки высмеяли фото позирующего с оружием Моравецкого

В понедельник, 9 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецки похвастался в Интернете фотографиями со стрельбища в Варшаве, заявив, что его правительство будет продвигать стрельбу и польскую военную промышленность.

Интернет-пользователи насмешливо отреагировали на это, вспомнив недавний взрыв гранатомета в кабинете начальника полиции.

"Мы продолжим вкладывать средства в популяризацию стрельбы и польской оружейной промышленности, потому что свободное общество должно уметь защищаться и иметь чем защищаться", — пообещал глава правительства.

Он также разместил свои фотографии с пистолетом в руке, а также фотографии отверстий в мишенях, в которые он стрелял.

Речь Моравецкого вызвала многочисленные отклики интернет-пользователей.

"Одного снайпера в стране достаточно", - так прокомментировал один из интернет-пользователей, имея в виду недавний взрыв гранатомета в кабинете начальника полиции Польши Ярославв Шимчика.

"С вами был пан Шимчик?, А из гранатомета стреляли?" — написал другой.