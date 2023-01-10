Москалькова намерена встретиться с Лубинцом на саммите правозащитников в Турции

По информации «Интерфакс», уполномоченный правительства России по правам человека Татьяна Москалькова хочет на этой неделе встретиться в Турции со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.

«Подтверждаю, что планирую такую встречу», — заявила Москалькова журналистам в понедельник.

Переговоры состоятся на полях саммита, на который с четверга по субботу прибудут многочисленные правозащитники из разных стран.

Уполномоченные по правам человека двух стран неоднократно фигурировали в контексте обмена пленными с начала конфликта на Украине.

В понедельник состоялся обмен пленными по формуле «50 на 50», сообщили официальные источники в Киеве и Москве. Украина при этом освободила из плена 35 офицеров.