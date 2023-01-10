Ассоциация резервистов Бундесвера назвала поставки Leopard «следующим логическим шагом» для ФРГ

Президент Ассоциации резервистов Бундесвера Патрик Сенсбург высказался за поставку танков Leopard в Украину.

«Бронетранспортер, Marder дает возможность быстро перебрасывать солдат из одного места в другое», — сказал он редакционной сети Германии (RND) в связи с решением федерального правительства поставлять Marders Киеву.

«Он наиболее эффективен в сочетании — в идеале, конечно, с основным боевым танком Leopard», - добавил эксперт.

Поэтому поддержка основными боевыми танками является «следующим логическим шагом».

Возможна также поставка основных боевых танков другого типа из другой страны, не исключил ветеран армии Германии.