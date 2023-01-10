Ассоциация резервистов Бундесвера назвала поставки Leopard «следующим логическим шагом» для ФРГ

APS
2023-01-10 07:58

Президент Ассоциации резервистов Бундесвера Патрик Сенсбург высказался за поставку танков Leopard в Украину.

«Бронетранспортер, Marder дает возможность быстро перебрасывать солдат из одного места в другое», — сказал он редакционной сети Германии (RND) в связи с решением федерального правительства поставлять Marders Киеву. 

«Он наиболее эффективен в сочетании — в идеале, конечно, с основным боевым танком Leopard», - добавил эксперт.

Поэтому поддержка основными боевыми танками является «следующим логическим шагом». 

Возможна также поставка основных боевых танков другого типа из другой страны, не исключил ветеран армии Германии.

Опубликовано: Тарас Медведев







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