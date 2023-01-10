Новости о состоянии здоровья Михалкова на 10 января
2023-01-10 08:08
Именитый режиссер Никита Михалков почувствовал себя плохо 4 января. 5 января он очутился в больнице, позднее был переведен в реанимацию. Как чувствует себя мэтр кино сегодня?
Знаменитый российский режиссер Никита Михалков серьезно заболел.
5 января он попал в больницу с повышенной температурой, сильным кашлем и одышкой.
Позднее режиссеру стало хуже, и его перевели в реанимацию, в которой он до сих пор находится.
Очередной ПЦР-тест доказал наличие коронавирусной инфекции в организме знаменитости.
Дышать самостоятельно кинодеятель не может, но находится в сознании.
Опубликовано: Наталья Гончарова