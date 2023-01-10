Новости о состоянии здоровья Михалкова на 10 января

Именитый режиссер Никита Михалков почувствовал себя плохо 4 января. 5 января он очутился в больнице, позднее был переведен в реанимацию. Как чувствует себя мэтр кино сегодня?

Знаменитый российский режиссер Никита Михалков серьезно заболел.

5 января он попал в больницу с повышенной температурой, сильным кашлем и одышкой.

Позднее режиссеру стало хуже, и его перевели в реанимацию, в которой он до сих пор находится.

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