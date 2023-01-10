В Бразилии проходят массовые провластные митинги за демократию
2023-01-10 08:23
Тысячи жителей Бразилии вышли на митинги в поддержку демократии после штурма Конгресса сторонниками экс-президента Жаира Болсонару.
В Сан-Паулу толпы людей требовали экстрадиции экс-президента из США и скандировали, что Болсонару должен отправиться в тюрьму.
Тем временем, число задержанных участников воскресных беспорядков в столице государства выросло до 1500 человек.
Сам Болсонару был госпитализирован со спаечной болезнью в клинику Орландо.
Опубликовано: Тарас Медведев