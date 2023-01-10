Международные доноры пообещали Пакистану $9 млрд на устранение последствий наводнения

Доноры со всего мира пообещали выделить более 9 миллиардов долларов, чтобы помочь Пакистану оправиться от разрушительных наводнений, обрушившихся на страну в прошлом году.

Это составляет более половины предполагаемых 16,3 млрд долларов, необходимых Пакистану для восстановления после стихийного бедствия.

В результате прошлогодних наводнений погибло 1700 человек, еще восемь миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, а инфраструктура была разрушена.

«Сегодня действительно был день, который вселяет в нас большие надежды», — заявила государственный министр иностранных дел Пакистана Хина Раббани Хар на климатической конференции, проведенной совместно с Организацией Объединенных Наций (ООН) в Женеве.

«Я думаю, что послание мира ясно: мир поддержит тех, кто перенесет любое национальное бедствие», — добавила она.

Исламский банк развития, Всемирный банк и Саудовская Аравия станут одними из крупнейших доноров.

