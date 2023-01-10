Новозеландские пивовары выступили против нормирования СО2

Новозеландские запасы углекислого газа (CO2), используемого для шипучих напитков, упаковки и больниц, должны быть нормированы из-за нехватки после закрытия единственного в стране предприятия по производству пищевого CO2.

Производитель промышленного газа заявил в электронном письме, что уделяет первоочередное внимание поставкам CO2 критически важным потребителям в области медицины, безопасности и водоснабжения, и действует согласно квотам.

«Мы работаем совместно с поставщиками, клиентами и другими заинтересованными сторонами в отрасли, чтобы управлять ситуацией с поставками CO2», — добавил он.

Пивовары в этих условиях заявили, что их производству угрожает закрытие, ввиду того, что углекислота технологически необходима для приготовления пива.

Исполнительный директор Ассоциации пивоваров Дилан Ферт, сообщил в СМИ, что отрасль, годовой оборот которой составляет около 2,8 млрд новозеландских долларов (1,8 млрд долларов), уже некоторое время вынуждена ограничивать производство пива.

