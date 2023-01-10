Госдеп США не считает ЧВК «Вагнер» эффективной силой в Украине

APS
2023-01-10 08:46

Представитель Государственного департамента США заявил, что группа «Вагнера» не эффективна в Украине.

Использование Россией частной военной компании "Вагнер" в Украине не эффективно, заявил официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

"Подобные шаги России (использование ЧВК "Вагнер") не эффективны. В настоящий момент в Украине действуют десятки тысяч таких бойцов. Однако, если посмотреть на их прошлое, то это далеко не высококвалифицированные военные специалисты", - заявил Прайс отвечая на вопрос журналистов об участии ЧВК "Вагнер" в военном конфликте в Украине. 

Кроме того, Прайс подчеркнул, что США стремятся повысить динамику боевых действий в Украине путем поставок военной техники.

Опубликовано: Максим Алексеев







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