Госдеп США не считает ЧВК «Вагнер» эффективной силой в Украине

Использование Россией частной военной компании "Вагнер" в Украине не эффективно, заявил официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

"Подобные шаги России (использование ЧВК "Вагнер") не эффективны. В настоящий момент в Украине действуют десятки тысяч таких бойцов. Однако, если посмотреть на их прошлое, то это далеко не высококвалифицированные военные специалисты", - заявил Прайс отвечая на вопрос журналистов об участии ЧВК "Вагнер" в военном конфликте в Украине.