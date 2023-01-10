Астрономы вычислили, где находится край нашей галактики

В поисках внешних границ нашей галактики астрономы обнаружили более 200 звезд, образующих край Млечного Пути, самая удаленная из которых находится на расстоянии более миллиона световых лет, почти на полпути к галактике Андромеды.

Исследователи идентифицировали 208 звезд, известных как звезды RR Лиры, которые представляют собой звезды с яркостью, которая может меняться при наблюдении с Земли.

Эти звезды, как правило, старые и становятся ярче и тусклее через равные промежутки времени, что является механизмом, позволяющим ученым рассчитать, насколько далеко они находятся.

Рассчитав расстояние до этих звезд типа RR Лиры, команда обнаружила, что самая дальняя из группы находится примерно на полпути между Млечным Путем и галактикой Андромеды, одной из наших ближайших космических соседей.

Наша галактика и Андромеда настолько велики, что между двумя галактиками почти нет места.