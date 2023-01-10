Apple выпустит VR-гарнитуру для метавселенной Цукерберга

Корпорация Apple решила поддержать метавселенную основателя Metaи в ближайшее время начнет выпуск своей первой гарнитуры виртуальной реальности.

Уже весной производитель iPhone представит оборудование, которое сможет погрузить пользователей в компьютерные миры, сообщает Bloomberg.

По словам источников экономического агентства, VR гарнитура для «яблочных» устройств разрабатывается уже не первый год и производитель намерен использовать эти наработки для покорения рынка таких устройств.

Инвестиции в исследования технологий метавселенной могут принести Apple завидные барыши с учетом количества поклонников ее мобильных продуктов в мире.