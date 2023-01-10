Не менее 10 человек погибли в результате мощного шторма в Калифорнии

Еще два человека погибли в результате сильного шторма, пронесшегося по Калифорнии в понедельник. Одним из них был пятилетний мальчик, которого бурная вода унесла из машины.

Президент Джо Байден объявил чрезвычайное положение, чтобы поддержать усилия по ликвидации последствий урагана в более чем дюжине округов Калифорнии.

На центральном побережье штата, в Пасо-Роблес, вода унесла из машины мальчика — из тонущего автомобиля вытащили его мать.

Всему прибрежному сообществу Монтесито, населенному знаменитостями, включая принца Гарри и Опру Уинфри, было приказано эвакуироваться. Она продвигает свою книгу, и неясно, была ли она дома.

Десятки тысяч людей остались без электричества, закрылись некоторые школы, улицы и автомагистрали превратились в бурные реки, падали деревья, сообщалось о селевых потоках, а автомобилисты столкнулись с блокпостами из-за падающих обломков.