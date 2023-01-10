Reuters: США пригрозил Ирану тяжелыми последствиями за поставки России беспилотников

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил Иран, что сотрудничество с Россией может рассматриваться как содействующее военным преступлениям. Речь идет о доставке дронов для ударов по Украине, пишет Reuters.

Салливан также сказал, что поедет в Израиль, чтобы встретиться с новым кабинетом министров и обсудить угрозу, исходящую от Ирана. Он не уточнил, когда именно планирует этот визит.

Американский институт военных исследований (ISW) сообщил в отчете, опубликованном 5 января, что российские атаки на гражданские цели и критически важную инфраструктуру все чаще происходят с помощью беспилотников иранского производства.

Как подчеркивается в отчете ISW, Россия будет стремиться к продолжению двустороннего сотрудничества с Ираном.

28 декабря прошлого года иранские государственные СМИ сообщили, что Тегеран вскоре получит из Москвы 24 истребителя Су-35, вероятно, в обмен на беспилотники и баллистические ракеты иранского производства.

Официальные лица США заявили 9 декабря, что Россия оказывает Тегерану беспрецедентный уровень военной и технической поддержки в обмен на иранское оружие , сообщил Институт военных исследований.