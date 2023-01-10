Евростат: Большинство стран ЕС увеличили импорт из России, несмотря на санкции

Европа, несмотря на девять санкционных пакетов, по-прежнему закупает товары в России. В 2022 году только семь стран ЕС сократили импорт из этой страны, сообщает испанский портал 20minutos.es со ссылкой на Евростат.

Евростат сообщает, что с января по октябрь 2022 года общий объем импорта из России в страны ЕС сократился с более чем 20 млн тонн до 13 млн тонн.

По подсчетам Bruegel — европейского аналитического центра в Брюсселе, специализирующегося на экономике, — это означает снижение стоимости приобретенных товаров с 22 млрд евро до 12,8 млрд евро.

Согласно данным Евростата, которые приводит испанский портал, в период с февраля по октябрь 2022 года только семь из 27 стран ЕС сократили импорт из России. Это Финляндия, Литва, Латвия, Дания, Эстония, Швеция и Ирландия.

Другие страны увеличили импорт из РФ. Польша, несмотря на поддержку Украины и помощь местным беженцам, увеличила импорт на 24%. Чуть больше - на 31% - Чехия, на 33% Германия.

Словения увеличила импорт из России на 346% в 2022 году, Люксембург - на 262%, а Австрия – на 139%.