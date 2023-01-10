Шесть подозреваемых в контрабанде наркотиков убиты военными в Таиланде

Во вторник (10 января) тайская армия заявила, что застрелила шесть человек, подозреваемых в контрабанде кетамина недалеко от границы с Бирмой.

Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник в провинции Чиангмай, недалеко от «Золотого треугольника, района пограничного с Лаосом и Бирмой, известного как центральный пункт производства наркотиков в Юго-Восточной Азии.

Военные открыли огонь в ответ на выстрелы группы «от 15 до 20 подозрительных мужчин», отказавшихся от обыска. Перестрелка продлилась около десяти минут.

Солдаты обнаружили 300 кг кетамина, анестетика с психоделическим эффектом, все чаще используемого в качестве наркотика, в 19 рюкзаках, брошенных на месте происшествия.