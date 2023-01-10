Панин назвал Чичерину нездоровой

После новогоднего обращения певицы Юлии Чичериной к военнослужащим РФ актер Алексей Панин назвал ее нездоровой, заявив, что это не оскорбление, а факт.

На Новый год исполнительница Юлия Чичерина обратилась к российским военнослужащим, заявив, что пришло время выбирать.

Артистка заявила, что есть возможность стать бессмертными героями или бесславными предателями.

Алексей Панин негативно отреагировал на речь Чичериной, утверждая, что та нездорова. Звезда экрана уточнил, что он не оскорбляет Юлию, а лишь констатирует факт.

Актер заявил, что у певицы перебор с мимикой и жестами.