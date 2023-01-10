Мороз призналась, что не хотела, чтобы ее дочь Аня знакомилась с Собчак, которая сейчас является женой Богомолова

У актрисы Дарьи Мороз и ее бывшего мужа, театрального режиссера Константина Богомолова есть общая дочь Аня. Мать девочки призналась, что не хотела, чтобы ребенок контактировал с нынешней супругой отца Ксенией Собчак.

Актриса Дарья Мороз призналась в эфире Ютуб-шоу "Fametime TV" , что отнеслась к идее познакомить ее общую с режиссером Константином Богомоловым дочь Аню с его новой женой Ксенией Собчак негативно.

После, все обдумав, Дарья решила, что не имеет на это права, и дочь с отцом должны разобраться сами.



Интересно, что Анна оказалась очень компанейской девочкой и без труда наладила контакт с мачехой.

Сама Мороз с Собчак не общается, но благодарна той, что она хорошо относится к Ане.