В женской футбольной лиге США скандал из-за сексуального насилия к спортсменкам со стороны тренеров

Североамериканская женская футбольная лига (NWSL) объявила в понедельник (9 января), что она пожизненно дисквалифицировала четырех тренеров.

Их обвинили в сексуальных домогательствах к женщинам- игрокам, через месяц после представления отчета о расследовании насилия и жестокого обращения, совершенных в течение нескольких лет.

Для наказания за эти «продолжающиеся правонарушения, а также манипуляции, связанные с травлей и местью жертвам, владельцев и менеджеров ряда клубов, NWSL, возглавляемый комиссаром Джессикой Берман наложил целый ряд санкций на эти клубы.

Обвинения предъявлены Полу Райли, Кристи Холли, Рори Деймсу и Ричи Берку. Все они пожизненно исключены из NWSL.

Два игрока обвинили Райли, бывшего тренера «Портленд Торнс», в принуждении к сексу без согласия и в сексуальных домогательствах. Он является предметом отдельного расследования US Soccer, которое ведет бывший генеральный прокурор США Салли Йейтс.