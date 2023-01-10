Козловский и Акиньшина вместе посетили Третьяковскую галлерею на фоне слухов о том, что у них роман
2023-01-10 11:15
Актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина не делали заявлений по поводу того, что являются парой. Однако знаменитостей видят вместе, на этот раз их заметили в Третьяковской галерее.
Режиссера и актера Данилу Козловского посетители столичной Третьякоской галереи могли наблюдать в обществе коллеги Оксаны Акиньшиной на фоне слухов о романе знаменитостей.
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Снимки артистов в Сети. На кадрах звезды экрана обнимают друг друга, рассматривая картину Александра Иванова "Явление Христа народу", о чем сообщает "Стархит",
Ни Акиньшина, ни Козловский никаких комментариев по поводу своих отношений не давали.
Опубликовано: Наталья Гончарова