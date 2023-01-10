Козловский и Акиньшина вместе посетили Третьяковскую галлерею на фоне слухов о том, что у них роман

Снимки артистов в Сети. На кадрах звезды экрана обнимают друг друга, рассматривая картину Александра Иванова "Явление Христа народу", о чем сообщает "Стархит",

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