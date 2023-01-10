«Климатические террористы» стали фразой 2022 года по версии «unword»

«Бредовым словом года» в 2022-м стало выражение «климатические террористы», заявила во вторник в Марбурге критикующая язык кампания «unword».

Выражение использовалось в публичном дискурсе для дискредитации климатическом активистов, обосновало свой выбор жюри.

«Unword» раскритиковала использование этого термина, потому что активисты «приравниваются к террористам и, следовательно, подвергаются уголовному преследованию и позору».

Присяжные жаловались на то, что ненасильственные формы протеста, гражданского неповиновения и демократического сопротивления были помещены в контекст насилия и враждебности по отношению к государству.

Выборы «без слов», которые проводятся с 1991 года, призваны привлечь внимание к ненадлежащему использованию языка и, таким образом, повысить осведомленность о необходимости осторожного использования терминов.

Жюри, состоявшее в основном из лингвистов, поставило второе место за выражениеv «социальный туризм», которое в 2013 году было признано «бредом».