36-летняя Осипова закрутила роман с 18-летним мальчиком

Известная российская актриса Евгения Осипова, которой уже 36 лет, строит любовь с 18-летним парнем.

36-летняя актриса Евгения Осипова после развода с оператором Анатолием Симченко стала встречаться с 18-летним журналистом Андреем Карповым.

Пару наблюдали на катке на Красной площади. Осипова и Карпов держались за руки и постоянно обнимались.

С влюбленными на катке были и дети Осиповой, с которыми отлично ладил возлюбленный знаменитости.