36-летняя Осипова закрутила роман с 18-летним мальчиком

APS
2023-01-10 11:48

Известная российская актриса Евгения Осипова, которой уже 36 лет, строит любовь с 18-летним парнем.

36-летняя актриса Евгения Осипова после развода с оператором Анатолием Симченко стала встречаться с 18-летним журналистом Андреем Карповым.

Пару наблюдали на катке на Красной площади.  Осипова и Карпов держались за руки и постоянно обнимались.

С влюбленными на катке были и дети Осиповой, с которыми отлично ладил возлюбленный знаменитости.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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