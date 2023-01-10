36-летняя Осипова закрутила роман с 18-летним мальчиком
2023-01-10 11:48
Известная российская актриса Евгения Осипова, которой уже 36 лет, строит любовь с 18-летним парнем.
36-летняя актриса Евгения Осипова после развода с оператором Анатолием Симченко стала встречаться с 18-летним журналистом Андреем Карповым.
Пару наблюдали на катке на Красной площади. Осипова и Карпов держались за руки и постоянно обнимались.
С влюбленными на катке были и дети Осиповой, с которыми отлично ладил возлюбленный знаменитости.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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