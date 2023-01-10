Мадонну обвиняют в торговле африканскими детьми-сиротами

Организация "Всемирная федерация Эфиопии" направила обращение к главе Малави Лазарусу Чаквере с требованием провести расследование в отношении всемирноизвестной исполнительницы Мадонны, которая может быть причастна к торговле детьми из Африки.

Фонд помощи детям-сиротам "Воспитание Малави", открытый Мадонной в Африке в 2006 году, оказался в центре скандала.

Через данную организацию африканских сирот усыновляют или удочеряют жители Европы, США и иных развитых стран.

Крупная благотворительная организация "Всемирная федерация Эфиопии" призывает главу страны приостановить деятельность фонда артистки, пока структура не будет проверена на предмет торговли, сексуальной эксплуатации африканских сирот.