Пушилин сообщил о захвате части Бахмута войсками РФ

APS
2023-01-10 12:08

Российские войска взяли под контроль значительную часть населенного пункта Бахмут.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о ходе боев за город Бахмут.

По словам Пушилина, Вооруженные силы Российской Федерации практически полностью взяли под контроль этот населенный пункт.

"Артемовск близок к освобождению, бои сместились в западную часть города", - заявил Денис Пушилин.

Опубликовано: Николай Скира







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