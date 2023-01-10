Пушилин сообщил о захвате части Бахмута войсками РФ
2023-01-10 12:08
Российские войска взяли под контроль значительную часть населенного пункта Бахмут.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о ходе боев за город Бахмут.
По словам Пушилина, Вооруженные силы Российской Федерации практически полностью взяли под контроль этот населенный пункт.
"Артемовск близок к освобождению, бои сместились в западную часть города", - заявил Денис Пушилин.
Опубликовано: Николай Скира
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Наталья
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