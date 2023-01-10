Пушилин: Войска РФ захватили половину Бахмута, бои идут в западной части города

Денис Пушилин рассказал о ходе боев войск России с украинскими частями за город Бахмут.

По словам главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, вооруженные силы Российской Федерации уже вошли в Бахмут и ведут там бои.

Также Пушилин отмечает, что российские подразделения уже взяли под контроль значительную часть города и ведут бои на западной его части.

"Артемовск (Бахмут) близок к освобождению, бои сместились в западную часть города", - говорится в заявлении Дениса Пушилина.