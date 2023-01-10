Пушилин: Войска РФ захватили половину Бахмута, бои идут в западной части города
Денис Пушилин рассказал о ходе боев войск России с украинскими частями за город Бахмут.
По словам главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, вооруженные силы Российской Федерации уже вошли в Бахмут и ведут там бои.
Также Пушилин отмечает, что российские подразделения уже взяли под контроль значительную часть города и ведут бои на западной его части.
"Артемовск (Бахмут) близок к освобождению, бои сместились в западную часть города", - говорится в заявлении Дениса Пушилина.
Опубликовано: Николай Скира
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Наталья
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