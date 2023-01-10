Пригожин назвал ложью информацию об отступлении ВСУ из Соледара

Руководитель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин прокомментировал бои за Соледар.

Евгений Пригожин рассказал о том, как проходят бои ЧВК Вагнер с Вооруженными силами Украины за город Соледар.

По словам Пригожина, вся информация о том, что украинские солдаты массово бегут со своих позиций - это полная неправда.

"Информация об их массовом дезертирстве не соответствует действительности", - заявил Евгений Пригожин.

Также Пригожин добавил, что бойцы Вооруженных сил Украины с честью защищают Соледар.

"ВСУ с честью защищают территорию Соледара", - приводит слова Евгений Пригожина его пресс-служба.