Пригожин назвал ложью информацию об отступлении ВСУ из Соледара
Руководитель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин прокомментировал бои за Соледар.
Евгений Пригожин рассказал о том, как проходят бои ЧВК Вагнер с Вооруженными силами Украины за город Соледар.
По словам Пригожина, вся информация о том, что украинские солдаты массово бегут со своих позиций - это полная неправда.
"Информация об их массовом дезертирстве не соответствует действительности", - заявил Евгений Пригожин.
Также Пригожин добавил, что бойцы Вооруженных сил Украины с честью защищают Соледар.
"ВСУ с честью защищают территорию Соледара", - приводит слова Евгений Пригожина его пресс-служба.
Опубликовано: Николай Скира
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Наталья
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