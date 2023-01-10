Пригожин: Информация о массовом бегстве ВСУ из Соледара является фейком

Евгений Пригожин дал комментарий о боях, которые в последние недели идут за Соледар.

По словам Евгений Пригожина, которые приводит его пресс-служба, Вооруженные силы Украины с честью защищают свои позиции в Соледаре.

Также он добавил, что вся информация о том, что ВСУ в панике отступают, является полностью недостоверной.

"На западных окраинах Соледара идут тяжелейшие кровопролитные бои. ВСУ с честью защищают территорию Соледара. Поэтому информация об их массовом дезертирстве не соответствует действительности", - заявил он.