Пригожин: Информация о массовом бегстве ВСУ из Соледара является фейком
Евгений Пригожин дал комментарий о боях, которые в последние недели идут за Соледар.
По словам Евгений Пригожина, которые приводит его пресс-служба, Вооруженные силы Украины с честью защищают свои позиции в Соледаре.
Также он добавил, что вся информация о том, что ВСУ в панике отступают, является полностью недостоверной.
"На западных окраинах Соледара идут тяжелейшие кровопролитные бои. ВСУ с честью защищают территорию Соледара. Поэтому информация об их массовом дезертирстве не соответствует действительности", - заявил он.
Опубликовано: Николай Скира
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Наталья
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