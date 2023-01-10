Картина Чебурашка стала самой кассовой в российском прокате, набрав более 3 000 000 000 российских рублей за 10 дней

APS
2023-01-10 13:12

Семейный фильм "Чебурашка" побил все рекорды по сборам, став самым кассовым в отечественном прокате.

За 10 дней картина для семейного просмотра "Чебурашка" собрала рекордные 3 082 245 827 российских рублей.

Фильм обошел предыдущего рекордсмена. Несколько лет назад "Холоп" набрал в прокате 3 082 031 790 рублей.

Чебурашку озвучивала актриса Ольга Кузмина, подарив герою даже свою мимику.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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