Картина Чебурашка стала самой кассовой в российском прокате, набрав более 3 000 000 000 российских рублей за 10 дней
2023-01-10 13:12
Семейный фильм "Чебурашка" побил все рекорды по сборам, став самым кассовым в отечественном прокате.
За 10 дней картина для семейного просмотра "Чебурашка" собрала рекордные 3 082 245 827 российских рублей.
Фильм обошел предыдущего рекордсмена. Несколько лет назад "Холоп" набрал в прокате 3 082 031 790 рублей.
Чебурашку озвучивала актриса Ольга Кузмина, подарив герою даже свою мимику.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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