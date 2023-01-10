Евгений Пригожин: Бойцы ВСУ с честью защищают Соледар

Евгений Пригожин в интервью своей пресс-службе прокомментировал бои за Соледар.

Глава Группы Вагнера заявил, что информация о побеге украинских подразделений с позиций в Соледаре не является достоверной.

Также он заявил, что украинские бойцы с честью защищают населенный пункт.

"На западных окраинах Соледара идут тяжелейшие кровопролитные бои. ВСУ с честью защищают территорию Соледара. Поэтому информация об их массовом дезертирстве не соответствует действительности", - заявил он.