Евгений Пригожин: Бойцы ВСУ с честью защищают Соледар
2023-01-10 13:23
Евгений Пригожин в интервью своей пресс-службе прокомментировал бои за Соледар.
Глава Группы Вагнера заявил, что информация о побеге украинских подразделений с позиций в Соледаре не является достоверной.
Также он заявил, что украинские бойцы с честью защищают населенный пункт.
"На западных окраинах Соледара идут тяжелейшие кровопролитные бои. ВСУ с честью защищают территорию Соледара. Поэтому информация об их массовом дезертирстве не соответствует действительности", - заявил он.
Опубликовано: Николай Скира