Михалкову становится все хуже и хуже: область поражения легких увеличивается

Режиссеру Никите Михалкову поставили диагноз идиопатическая пневмония. Мэтр кино находится не первый день в реанимации и самостоятельно дышать не может. Ему становится хуже, так область поражения легких увеличивается.

Известный отечественный режиссер Никита Михалков несколько дней находится в реанимации больницы в Москве.

У Михалкова наблюдаются осложнения такие, как проблемы с сердечно-сосудистой системой и разрастание площади поражения легких.

Состояние звезды ухудшается. Ему диагностировали идиопатическую пневмонию (диффузное воспалительное и/или фибротическое заболевание легких, приводящее к снижению легочных объемов и развитию дыхательной недостаточности).