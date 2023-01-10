Столтенберг: НАТО и ЕС усилят помощь Украине

Украина будет получать от Запада еще больше военной помощи, чем это было раньше.

Генеральный секретарь североатлантического альянса НАТО высказался о военной помощи, которую Запад оказывает Вооруженным силам Украины.

По словам главы военно-политического блока, альянс, а также страны Европейского Союза будут лишь усиливать свою помощь Украине.

"Европейский Союз и НАТО должны усилить помощь Украине", - говорится в заявлении Йенса Столтенберга.