Цыгановой угрожают расправой, обещая отправить вслед за Дугиной

Виктория Цыганова призналась, что угрозы в ее адрес стали поступать, как только она дала понять, что поддерживает СВО.

Исполнительница Виктория Цыганова рассказала, что в ее адрес постоянно поступают угрозы от националистов из Украины.

Радикалы обещают певице отправить ее вслед за Дарьей Дугиной, которую взорвали в собственном авто.

Артистка уверяет, что не боится этих людей, но убеждена, что подобными посланиями должны заняться правоохранительные органы, выяснив, кто этим занимается.