Газманов-младший сердечно поблагодарил Зеленского за санкции против него, так как артист стал более популярным благодаря подобному шагу
2023-01-10 14:13
Родион Газманов не стал расстраиваться, узнав, что против него Украиной введены санкции. Артист выразил главе соседнего государства Владимиру Зеленскому признательность за внимание к его персоне.
Родион Газманов высказался по поводу включения его имени в санкционной список Украины.
Исполнитель признался, что эта инициатива привела к росту его популярности, заинтересовав многих его творчеством.
Газманов-младший заметил, что еще с 2015 года числится в списке уважаемых людей, занесенных в базу "Миротворца" по причине частых концертов в Крыму.
Опубликовано: Наталья Гончарова