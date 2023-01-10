Газманов-младший сердечно поблагодарил Зеленского за санкции против него, так как артист стал более популярным благодаря подобному шагу

Родион Газманов не стал расстраиваться, узнав, что против него Украиной введены санкции. Артист выразил главе соседнего государства Владимиру Зеленскому признательность за внимание к его персоне.

Родион Газманов высказался по поводу включения его имени в санкционной список Украины.

Исполнитель признался, что эта инициатива привела к росту его популярности, заинтересовав многих его творчеством.

Газманов-младший заметил, что еще с 2015 года числится в списке уважаемых людей, занесенных в базу "Миротворца" по причине частых концертов в Крыму.