Бойцы ВСУ показали сломанную технику, которую им поставили из США

Украинские бойцы засняли на видео технику, которая им были доставлена из США.

Солдаты Вооруженных сил Украины засняли на видео технику, которая была им доставлена из Соединенных Штатов Америки.

Видео попало в социальные сети. Запечатлели бойцы украинской армии, судя по видео, американский бронеавтомобиль Hummer.

"Это должно быть снято. Вот рабочая техника американской армии. Это пи....", - говорит солдат.