Бойцы ВСУ показали сломанную технику, которую им поставили из США
2023-01-10 14:19
Украинские бойцы засняли на видео технику, которая им были доставлена из США.
Солдаты Вооруженных сил Украины засняли на видео технику, которая была им доставлена из Соединенных Штатов Америки.
Видео попало в социальные сети. Запечатлели бойцы украинской армии, судя по видео, американский бронеавтомобиль Hummer.
"Это должно быть снято. Вот рабочая техника американской армии. Это пи....", - говорит солдат.
Опубликовано: Николай Скира