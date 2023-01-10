Правительство Франции выделит 22,5 миллиона евро, чтобы превратить Марсель в киностолицу Средиземноморья
Государство и общины обнародовали в понедельник очертания кинокомпонента плана «Марсель в великом мире».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон задался целью сделать второй город Франции «столицей кино в Средиземноморье».
«Идея состоит в том, чтобы сделать Марсель средиземноморской столицей кино и кинопроизводства», — заявила министр культуры Рима Абдул-Малак во время подписания протокола между государством и мегаполисом Экс-Марсель-Прованс.
Первоначально государство будет продвигать и финансировать четыре проекта на сумму 22,5 миллиона евро.
Прежде всего, средства будут направлены на создание материально-технической базы для съемок, что является насущной необходимостью в Марселе, который является самым киногеничным городом Франции после Парижа.
Опубликовано: Тарас Медведев