Олимпийский чемпион Костомаров доставлен в реанимацию в тяжелейшем состоянии и подключен к аппарату ИВЛ
2023-01-10 14:26
Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров находится в реанимации. Спортсмена подключили к ИВЛ. Состояние звезды оценивается медиками как крайне тяжелое.
Фигуриста Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией. Состояние спортсмена потребовало подключения к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Сообщается, что олимпийского чемпиона доставили в московскую больницу в 00:30.
Утром Костомарову стало хуже. В настоящее время состояние знаменитости оценивается как крайне тяжелое.
Опубликовано: Наталья Гончарова