Олимпийский чемпион Костомаров доставлен в реанимацию в тяжелейшем состоянии и подключен к аппарату ИВЛ

Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров находится в реанимации. Спортсмена подключили к ИВЛ. Состояние звезды оценивается медиками как крайне тяжелое.

Фигуриста Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией. Состояние спортсмена потребовало подключения к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Сообщается, что олимпийского чемпиона доставили в московскую больницу в 00:30.

Утром Костомарову стало хуже. В настоящее время состояние знаменитости оценивается как крайне тяжелое.