Украинские солдаты показали ужасное состояние техники, поставленной из США
2023-01-10 14:34
В сеть попало видео, на котором бойцы ВСУ ужаснулись состоянием техники, которую прислали Штаты.
Солдаты Вооруженных сил Украины засняли на видео и показали в сети, в каком состоянии может приходить к ним техника, которую поставляют из США.
На видео можно рассмотреть кабину бронеавтомобиля Hummer, который изнутри находится в отвратительном состоянии. На одной из дверей, судя по всеми, даже отсутствует бронепластина.
Сидение водителя также выглядит плачевно, как и в целом весь автомобиль изнутри.
Опубликовано: Николай Скира