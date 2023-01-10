Украинские солдаты показали ужасное состояние техники, поставленной из США

В сеть попало видео, на котором бойцы ВСУ ужаснулись состоянием техники, которую прислали Штаты.

Солдаты Вооруженных сил Украины засняли на видео и показали в сети, в каком состоянии может приходить к ним техника, которую поставляют из США.

На видео можно рассмотреть кабину бронеавтомобиля Hummer, который изнутри находится в отвратительном состоянии. На одной из дверей, судя по всеми, даже отсутствует бронепластина.

Сидение водителя также выглядит плачевно, как и в целом весь автомобиль изнутри.