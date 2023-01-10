Кузьмина, озвучившая Чебурашку, рассказала о деталях съемочного процесса

Главного героя картины-рекордсмена "Чебурашка" озвучивала актриса Ольга Кузьмина. Знаменитость рассказала, как проходила работа над проектом.

Ольга Кузьмина признается, что не только занималась озвучкой Чебурашки в фильме рекордсмене по сборам в России, а и играла его.

Актриса сообщила, что наделила героя своей мимикой и эмоциями.

Она находилась не только на озвучке, но и когда снимался сам фильм, играя все происходящее в образе Чебурашки.