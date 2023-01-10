Манукян призвал лишить госнаград Пугачеву, Галкина и Макаревича

Блогер Вадим Манукян убежден, что покинувшие РФ и выступающие против СВО артисты должны быть лишены всех государственных наград, которые получили на родине.

Журналист и блогер Вадим Манукян убежден, что лишение Максима Галкина региональных наград Кемеровской области - то, над чем следует задуматься.

Также Манукян считает, что следует понять , достойны ли госнаград Алла Пугачева, Андрей Макаревич и Валерий Меладзе.

Манукян считает, что статус иноагента должен автоматом лишать государственных наград личностей, которые причислены к данной категории.