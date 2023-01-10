Рудковская накинулась на Смольянинова из-за его антироссийской позиции

Музыкальный продюсер Яна Рудковская накинулась на актера Артура Смольянинова из-за его антироссийской позиции.

Яна Рудковская раскритиковала Артура Смольянинова в своем Телеграм-канале за равнодушное отношение к судьбе государства, где тот вырос.

Музыкальный продюсер заявила, что ей жаль детей и экс-супругу Смольянинова, актрису Дарью Мельникову, так как актеру плевать на будущее РФ.

Смольянинов выразил свое равнодушие к судьбе России, даже если от нее останется радиоактивный пепел.

Рудковской очень жаль, так как Смольянинов был звездой, которую любил народ.

Яна не отрицает тот факт, что каждый вправе иметь свою позицию, но не может понять, почему нужно предавать собственный народ и родину.