Expressen: В течение 6-8 недель Швеция передаст Украине передовые САУ Archer
Швеция предоставит Украине передовые артиллерийские системы Archer. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем. По данным газеты Expressen, доставка может быть осуществлена в течение 6-8 недель.
Он пояснил, что шведское правительство в настоящее время ведет диалог с несколькими другими странами, чьи компоненты которых входят в состав систем Archer. Их согласие необходимо для передачи оружия Украине.
Биллстрем, который является министром иностранных дел Швеции, страны, председательствующей в ЕС, считает, что европейские страны недостаточно поддержали Украину.
Он добавил, что шведское правительство "будет вести тесный диалог с Парижем и Берлином, чтобы обеспечить сохранение этой поддержки".
Украина уже несколько месяцев просит Швецию о передачи систем Archer. В последнем, так называемом "Зимнем пакете", объявленный правительством в Стокгольме в середине ноября прошлого года, включал в себя другую, менее совершенную систему ПВО и боеприпасы.
Archer — шведская 155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная BAE Systems Bofors.
Опубликовано: Николай Скира