Михайлов рассказал, на что потратил первые заработанные деньги

Известный российский исполнитель Стас Михайлов сообщил, на что потратил свой первый в жизни гонорар.

Стас Михайлов отметил, что первый свой гонорар получил очень давно.

Певец выступал в Дагомысе (посёлок городского типа, курорт в Краснодарском крае РФ) и получил 50 долларов. Всю эту сумму 20-летний артист потратил на семью.

Звезда сцены заявил, что именно в тот момент почувствовал себя мужчиной.