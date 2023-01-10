Стоцкая выложила в Сеть редкий снимок со своим братом Майковым, который является известным актером

APS
2023-01-10 16:40

Исполнительница и актриса Анастасия Стоцкая поделилась фото со своим братом, актером Павлом Майковым.

Оказывается, исполнительница и актриса Анастасия Стоцкая и актер Павел Майков - брат и сестра.

Артистка поделилась в сети редким снимком с братом. У знаменитостей мать - одна, а отцы - разные.

Отношения между единоутробными братом и сестрой хорошие. Родственники встречаются на общих праздниках.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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