Стоцкая выложила в Сеть редкий снимок со своим братом Майковым, который является известным актером
2023-01-10 16:40
Исполнительница и актриса Анастасия Стоцкая поделилась фото со своим братом, актером Павлом Майковым.
Оказывается, исполнительница и актриса Анастасия Стоцкая и актер Павел Майков - брат и сестра.
Артистка поделилась в сети редким снимком с братом. У знаменитостей мать - одна, а отцы - разные.
Отношения между единоутробными братом и сестрой хорошие. Родственники встречаются на общих праздниках.
Опубликовано: Наталья Гончарова