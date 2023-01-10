На складах в Москве произошел сильный пожар, эвакуировано 200 человек

Крупный пожар произошел на складе возле станции метро Дмитровская в Москве. Крыша здания обрушилась.

Эвакуировано более 200 человек. К тушению пожара была привлечена авиация.

СМИ сообщают, что огонь распространился на территорию автомойки и охватил площадь в 2000 квадратных метров. Крыша площадью 500 квадратных метров рухнула.

Местные власти заявили, что степень возгорания оценивается как третья по пятибалльной шкале. Там добавили, что существует риск детонации, поскольку внутри находятся газовые баллоны.

По данным СМИ, к тушению пожара была привлечена авиация. Из здания склада эвакуированы более 200 человек. Количество пострадавших неизвестно.