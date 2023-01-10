Мать Смольянинова вступилась за сына, заявив, что его спровоцировали на скандальные заявления

Мать актера Артура Смольянинова Мария заявила, что слова сына вырваны из контекста, а скандальное интервью смонтировано.

Мария Смольянинова вступилась за сына Артура Смольянинова, заявив, что журналист, бравший у него интервью, постоянно провоцировал его.

Женщина привела в пример эпизод, когда актер сказал, что будет воевать на стороне Украины.

Оказывается, Смольянинов сказал, что не хочет воевать, но если ему ничего не останется, тогда он пойдет сражаться на стороне "незалежнай".