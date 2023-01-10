Подозреваемы в убийстве Синдзо Абэ признан вменяемым и предстанет перед судом

Японские власти признали человека, обвиняемого в убийстве бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, годным для судебного разбирательства после продолжительной психиатрической экспертизы, сообщили местные СМИ во вторник (10 января).

Японские телеканалы показали, как Тецуя Ямагами был переведен в полицейский участок в Нара из следственного изолятора в соседнем городе Осака, где он провел последние пять месяцев, проходя обследование.

Согласно местным СМИ, в том числе газете Yomiuri Shimbun, экспертиза показала, что 42-летний мужчина может быть привлечен к ответственности.

Бывший премьер-министр (2006–2007 и 2012–2020 годы), по словам Ямагами, был убит за его предполагаемые связи с сектой Луны, также известной как Церковь Объединения.