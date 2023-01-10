Проклова сломала ногу и доставлена в больницу

Известная актриса Елена Проклова со сложным переломом ноги угодила в больницу.

Елена Проклова в настоящее время находится в Боткинской больнице. Актриса серьезно сломала нога.

На инвалидной коляске знаменитость отыграла 5 спектаклей, думая о зрителях.

Конечность артистка повредила в Крыму, куда прибыла заменить коллегу в спектакле, а репетируя постановку подвернула ногу.

После ее госпитализировали, сделав операцию и вставив пластину.