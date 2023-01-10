Проклова сломала ногу и доставлена в больницу
2023-01-10 16:59
Известная актриса Елена Проклова со сложным переломом ноги угодила в больницу.
Елена Проклова в настоящее время находится в Боткинской больнице. Актриса серьезно сломала нога.
На инвалидной коляске знаменитость отыграла 5 спектаклей, думая о зрителях.
Конечность артистка повредила в Крыму, куда прибыла заменить коллегу в спектакле, а репетируя постановку подвернула ногу.
После ее госпитализировали, сделав операцию и вставив пластину.
Опубликовано: Наталья Гончарова